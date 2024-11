Inter-news.it - Darmian, riecco il jolly dell’Inter: ritorno al passato senza Pavard

Matteosi conferma ildi Simone Inzaghi. Specialmente ora, dopo l’infortunio di Benjaminin occasione della sfida di UEFA Champions League contro il Red Bull Lipsia. Che lo riporta, di fatto, al ‘– Matteodubbio l’uomo in più per Simone Inzaghi. Professionismo, duttilità e capacità di applicazione. Queste le sue caratteristiche principali, che gli permettono di essere un valore aggiunto quando la coperta, numericamente parlando, è corta. Già in occasione dell’infortunio di Carlos Augusto aveva avuto modo di dare una mano sulla fascia sinistra, in qualità di vice di Federico Dimarco. Disputando anche gare di livello, come quella contro l’Arsenal, dove insieme a Yann Bisseck riuscì a limitare il potenziale offensivo di un giocatore come Bukayo Saka.