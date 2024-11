Donnaup.it - Cucce fai da te per cani e gatti con il riciclo: economiche e bellissime!

Leperspesso vengono comprate per far felici i nostri amici a 4 zampe ma perché non realizzarle con il fai da te?Grazie anche al, possiamo riutilizzare tantissime cose che, al contrario di quelle comprate, si integrano perfettamente con l’arredamento. Ed in più sono personalizzate ed originalissime.Un oggetto speciale per il nostro quattro zampe speciale!Non ci credete? lasciatevi ispirare da queste idee!fai da te percon il, 11 ideeIniziamo con la realizzazione più semplice.1. Con le cassette di legno:Semplicissime da realizzare, basta scartavetrare il legno delle cassette e dare una mano di lucido. Fissate una cassetta sopra l’altra, posizionate i cuscini ed ecco la “cuccia a castello“!Non vi piace il colore al naturale e magari volete creare qualcosa un po’ stile shabby? Date una mano di bianco e applicate uno stencil.