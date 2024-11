Tvpertutti.it - Christian sbanca di nuovo a L'Eredità e raggiunge una cifra stellare: il fioretto da rispettare

È ancora lui,Giordano! Nessuno riesce a farlo fuori dai giochi e nessuno riesce are la Ghigliottina come questo ragazzo originario di Paestum. Nella puntata de L'del 27 novembre 2024, il super campione di questa edizione ha ottenuto una nuova vincita, che gli ha permesso di accrescere ancora di più il suo conto. Ma dietro a questo meritato trionfo si cela unche il pubblico spera che rispetti. Si tratta di una promessa fatta nel corso della Ghigliottina, davanti a Marco Liorni.L', la puntata del 27 novembre 2024A sfidarea L'sono stati Alessandra di Matera, che di mestiere è un'odontoiatra, Filippo di Udine, grande appassionato del Giro d'Italia e consulente di tecnologie informatiche, Martina di Vercelli, impiegata presso un'azienda di articoli casalinghi, Domenico, che è un grande fan di Taylor Swift e viene da Corata in provincia di Bari e studia Medicina, Giulia, da San Maurizio Canavese e laureata in legge, infine Fabio di Pozzuoli che è un funzionario.