C’era una Volta Roma.. “La Fontana dell’Acqua Paola”

Ci troviamo sul piùntico colle di, il Gianicolo, dove la, nota anche come il Fontanone del Gianicolo, mostra la sua “Grande Bellezza”, come nel film di Sorrentino.Venne costruita all’inizio del Seicento, voluta da Papa Paolo V su progetto di Giovannie Flaminio Ponzio. Per il Monumento vennero utilizzati marmi del Forono e del Tempio di Venere. Grandi archi incorniciano i tre finestroni che un tempo permettevano la visuale del giardino botanico presente all’interno della. L’acqua sgorga da tre bocche poste all’interno degli stessi archi, mentre ai lati sono presenti due statue di lupo e drago, dalle quali l’acqua sgorga direttamente nella vasca.La, tra il seicento e settecento, è rappresentativa del tratto terminale dell’Acquedotto di Traiano, necessario per la sopravvivenza dei quartieri di Trastevere e del Vaticano.