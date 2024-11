Bergamonews.it - CdK di un altro pianeta, Retegui goleador implacabile. Kossounou sicuro e autorevole

Berna (Svizzera). Le pagelle di Young Boys-Atalanta 1-6: tutti i voti ai nerazzurri dopo il roboante successo sul campo di Berna.Young Boys-Atalanta 1-6, le pagelleCarnesecchi ng – Sul gol riesce quasi nel miracolo, poi oltre ad alzare sopra la traversa un cross è sostanzialmente inoperoso. Patisce il freddo: parziale giustificazione per i rinvii un po’ allegri.7.5 – Finezza di tacco per il raddoppio che si incastona nella solita gestione sicura edella partita.Hien 6 – L’unica volta in cui sia perde Ganvoula viene condannato dal gol del momentaneo pari.(80? Godfrey ng)Kolasinac 7 – Un gol che è simbolo della sua mentalità. Il secondo in nerazzurro, oltre 400 dopo il primo e unico, all’Olimpico con la Lazio.(75? Toloi ng)Cuadrado 6.5 – Prima da titolare con qualche buon acuto dalla destra, nel ruolo che ha coperto per tutta la carriera.