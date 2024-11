Carambola mortale tra un’auto e un furgone muore una donna travolta sul marciapiede

Leggi su Dayitalianews.com

Un altro gravissimo incidente sulle strade della Sardegna, dove si sono contati 5 morti in pochi giorni. L’ultima vittima è unadi 41 anni, morta questa mattina 27 novembre verso le 10:00 in circostanze tragiche a causa di una terrificanteche ha coinvoltoe un.La ricostruzione dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione lastava camminando su una Silanus, in provincia di Nuoro, quando è statadai due mezzi rimasti coinvolti in un terribile incidente vicino ad un passaggio a livello dei treni.La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, così come non è ancora chiaro cosa possa aver provocato il devastante impatto. Fatto sta che uno dei due mezzi ha travolto lache stava passeggiando sul, investendola e travolgendola in piena.