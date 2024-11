Ca***i suoi ora scoprite tutto Giglio furioso con lei e il Grande Fratello lo sfogo in giardino

Leggi su Caffeinamagazine.it

All’interno della Casa del, Yulia Bruschi sembra aver trovato un legame speciale con Lucali. Tra i due è scattato un sentimento forte, come testimoniato dalle parole emozionate di Yulia, che tra le lacrime ha confessato: “Ci siamo scelti. La voglia di viverti è tanta. Penso di essermi innamorata”. La risposta di Luca non si è fatta attendere: “Secondo me siamo in due”. E con il cuore aperto, ha aggiunto: “Hai varcato questa porta e hai travolto. Sono contento, ècosì bello”.Ma mentre Yulia si gode il suo momento di felicità con Luca, il suo passato potrebbe minacciare la sua serenità. Secondo quanto riportato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo TV, Simone Costa, ex compagno della gieffina, avrebbe presentato una denuncia contro di lei per un’aggressione.