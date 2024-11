Inter-news.it - Bisseck: «Inter davvero forte in difesa! Ma dobbiamo fare più gol»

è entrato al 44' di Inter-RB Lipsia, al posto di Pavard infortunato, e se l'è cavata alla grande. La sua soddisfazione nel dopogara su Inter TV.BEL SUBENTRO – Così Yann Bisseck dopo Inter-RB Lipsia 1-0: «Siamo felici per i tre punti, sapevamo cosa fare e l'abbiamo fatto. Volevamo più gol, qualche volta non funziona. Dovevamo difendere più, abbiamo fatto così e siamo felici. Abbiamo tanta fiducia in noi stessi, sappiamo di essere veramente forti in difesa ma dobbiamo fare più gol. Però se poi arrivano vittorie come stasera va benissimo. Sono veramente felice di essere qui, di giocare ancora di più. È una bella emozione avere la fiducia del mister e spero che giocherò ancora di più. Vediamo».