Basket B nazionale Fabriano gli Immaturi scrivono | ci dissociamo da ogni forma di discrimazione e razzismo

Immediata la reazione del tifo organizzato fabrianese: “la stupidità anche di un solo caso isolato va combattuta insieme e non ha nè colori nè maglie”VALLESINA, 27 novembre 2024 – In riferimento ai provvedimenti disciplinari, multe, adottati dal Giudice Sportivo contro la società Ristopro(rileggi qui.) la reazione del gruppo ‘’ è immediata e: “cidadi discriminazione e, la stupidità anche di un solo caso isolato va combattuta insieme e non ha né colori, né maglie.è una piazza storica fatta da persone, tifosi che seguono ilda oltre 40 anni e mai è caduta in episodi come questi che ovviamente crediamo e speriamo non si verifichino mai più”.©riproduzione riservata L'articolo, gli: “cidadi” proviene da Lo sport della Vallesina.