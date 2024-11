Donnapop.it - Avete visto cos’è successo al concerto di Laura Pausini? La scena esilarante è ormai virale! (VIDEO)

Leggi su Donnapop.it

Il 19 novembreè salita sul palco del Palalottomatica di Roma per il suo, ma cosa è?Unè divenutosui social e sta facendo il giro del web: la famosa cantante romagnola ha interrotto la sua performance per riprendere due fan che stavano litigando sotto al suo palco.Cosa è? E perché tanto scalpore? Dopo aver ripreso le due fan,ha dato una lezione di vita a una minorenne presente al suo. Cosa le ha detto? Tutti i dettagli a seguire nell’articolo!ferma ilper rimproverare due fanDurante la sua performance live di Vivimi,ha dovuto interrompere ilper via di due fan che litigavano sottopalco. Avvicinandosi alle due ragazze, la cantante ha detto: “Stop, cosa c’è? Qualcosa che non va? Con chi stai litigando? Non litigate per favore.