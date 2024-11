Bergamonews.it - Art Generation III alla Fondazione Mazzoleni di Alzano Lombardo

. Laè lieta di annunciare la mostra ArtIII, un evento dedicato all’arte contemporanea che si terrà dal 30 novembre 2024 al 10 gennaio 2025. L’esposizione, che si propone come una vetrina per le avanguardie artistiche del nostro tempo, vedrà la straordinaria partecipazione di Vittorio Menditto, uno degli artisti italiani più ispiratori e innovativi della sua generazione.Lasi distingue nel panorama culturale per il suo impegno nel promuovere l’arte e la cultura attraverso un approccio inclusivo e visionario. Con un’attenzione particolare agli artisti emergenti, larappresenta un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte contemporanea. Accanto ai nomi di caratura internazionale, infatti, lasi dedica con passionescoperta di nuove leve, offrendo loro una piattaforma per esprimere la propria creatività e confrontarsi con un pubblico sempre più ampio.