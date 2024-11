Lettera43.it - Arenaways, due società spagnole entrano nella compagine sociale Longitude Holding

Renfe Proyectos Internacionales e Serena Industrial Partners hanno acquisito il 33 per cento ciascuno di, ladella compagnia ferroviaria italiana. L’ingresso delle dueiberiche è stato annunciato a poco più di un mese dalla partenza del treno passeggeri Cuneo-Savigliano. Riattivata la tratta rimasta chiusa per 13 anni. Come spiegato da Milano Finanza, si tratta di due aziende che operano rispettivamente nel settore della gestione di servizi di mobilità urbana e nello sviluppo di infrastrutture strategiche con attenzione particolare ai trasporti.: «Solida visione della nostra impresa»in una nota ha spiegato che l’ingresso dei partner «certifica la solidità di visione e le ambizioni di un’impresa ferroviaria nata con l’obiettivo di ridefinire il concetto di viaggio in treno, portando qualità del servizio e innovazione anche sui collegamenti locali».