Anticipazioni This is Me gli ospiti del 27 novembre Grande attesa per Annalisa e Amoroso

Secondo giro di boa per Silvia Toffanin, dopo il successo ottenuto con il debutto diis Me, lo Speciale Amici-Verissimo che celebra gli artisti del programma di Maria De Filippi. La seconda puntata si preannuncia imperdibile, considerando che tra glifigurano due dei nomi più importanti legati alla Scuola: Alessandrais Me,della seconda puntataPiù di 3 milioni di spettatori per la prima puntata diis Me, che ha conquistato il pubblico e le generazioni legate ad Amici, lo storico programma condotto da Maria De Filippi. Rivedere una grandissima artista come Emma Marrone ripercorrere i suoi successi, l’ingresso nella Scuola, ma anche Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè, Stash, Irama è stato come un tuffo nel passato. E l’inossidabile trio, composto da Lorella Cuccarini, Alessandro Celentano ed Emanuel Lo, sulle note della sigla storica di Amici, ha riportato tutti indietro nel tempo.