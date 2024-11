Dilei.it - Al Bano operato a Roma per problemi alla voce: come sta

Leggi su Dilei.it

Piccolidi salute per AlCarrisi. Il popolare cantante ha subito un’operazione a causa di alcuni, ma ha immediatamente tranquilizzato i fan sulle sue condizioni di salute: “Sto già benissimo, e sono più che pronto per Sanremo”, ha fatto sapere dopo l’intervento.Alper un problemastaAd 81 anni, Alnon sembra avere nulla da invidiare in termini di tenacia e vitalità ai suoi colleghi più giovani. Eppure, anche il celebre cantante a volte si trova a fare i conti con piccolidi salute: nella giornata di oggi, infatti, Carrisi è stato, presso La Casa di Cura Villa del Rosario, per una raucedine che gli causava un abbassamento di. L’intervento ha avuto esito positivo,ha ribadito l’artista all‘Adnkronos: “Sto già benissimo: io sono un selvaggio.