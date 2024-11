Quotidiano.net - Whoopi Goldberg, la dichiarazione d’amore per la Sardegna del Premio Oscar

Di recenteè stata ospite di Jimmy Fallon al celebre ‘The Tonight Show’. In quell’occasione l’attrice – due volte vincitrice dell’(nel 1986 per ‘Il colore viola’ e nel 1991 per ‘Ghost’) – ha dichiarato pubblicamente il suo amore per la, dove possiede anche una casa. Un’isola ad alta longevità Fallon, tra i conduttori più noti della NBC, ha aperto l’intervista chiedendo alla star quanto tempo trascorra nella sua dimora italiana su quella che ha definito “un’isola di centenari”. Con il suo tipico umorismo, laha risposto: “Molto, infatti ho 206 anni”. I due professionisti dello spettacolo si riferivano al fatto che larientra in una delle cosiddette Blue Zone del mondo, ossia aree famose per l’elevata longevità dei loro abitanti. Ciò che rende speciale questi luoghi è un mix unico di fattori: uno stile di vita sano, una dieta equilibrata con pochi alimenti ultra-processati e una profonda connessione con la natura.