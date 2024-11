Thesocialpost.it - Terracina, femminicidio nella notte: anziana uccisa, fermato il marito

Terribilenel cuore dellain provincia di Latina. La vittima, un', è stata trovata mortasua abitazione in via Vittorio 9. I carabinieri della compagnia dihannoil, anch'egli anziano, che è sotto interrogatorio: al momento i sospetti si stanno concentrando su di lui.Leggi anche: Ramy morto a 19 anni,di tensione a Milano: caos e incendiAll'inizio di novembre, a Roma, nel quartiere Alessandrino, c'era stato un tentatoche aveva visto protagonisti une la moglie molto anziani. L'uomo, 89 anni, aveva cercato di uccidere la donna di 87 colpendola più volte alla testa con un oggetto.