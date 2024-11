Thesocialpost.it - Suora aggredita e molestata, chi è intervenuto per salvarla

Notte di paura in un centro di accoglienza del levante genovese, dove un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri per aver molestato e minacciato una. Il 34enne italiano, ospite della struttura, ha scatenato il panico dopo aver rivolto avances pesanti e sgradite alla religiosa, arrivando a tentare di toccarla.Le molestie e le minacceSecondo quanto ricostruito, l’uomo ha dapprima importunato lacon proposte di natura sessuale sempre più insistenti. Al rifiuto della donna, il 34enne ha dato in escandescenze, iniziando a minacciarla e creando un clima di terrore all’interno del centro.Gli altri ospiti e i gestori, spaventati dalla situazione, hanno cercato di intervenire per difendere la religiosa, ma sono stati a loro volta aggrediti. Di fronte all’escalation di violenza, è stato necessario chiamare i carabinieri.