Ilnapolista.it - Slot: «Salah? Più dentro che fuori dal progetto Liverpool»

Arneha parlato alla vigilia della grande sfida di Champions League tra i campioni in carica e i Reds: “è più in che out” ha detto l’allenatore olandese a proposito del futuro dell’egiziano. I Blancos hanno perso anche Vinicius infortunato.-Real Madrid è in programma domani mercoledì 27 novembre alle 21.00 su Sky Sport Calcio e 253.sul futuro di: «Piùchedal»Il tecnico delha riferito in conferenza stampa: «è piùchedaldel».In seguito alla partita vinta contro il Southampton la scorsa domenica, grazie anche alla sua doppietta, l’attaccante egiziano aveva detto:«Non mi hanno offerto il rinnovo, mi sento piùche».Oggi è arrivata la risposta dell’allenatore olandese:«Non commenterò ovviamente le parole dima posso dirvi solo che Mo () è piùchedal