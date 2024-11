Gaeta.it - Sequestrati quasi tremila addobbi natalizi illegali e arrestato il venditore di fuochi d’artificio in Irpinia

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante operazione delle Forze dell’Ordine ha portato al sequestro diche non rispettavano le norme di sicurezza in vigore. I controlli, effettuati dalla Guardia di Finanza, si sono concentrati su un’attività commerciale a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, svelando un panorama preoccupante riguardo alla sicurezza dei prodotti festivi.Sequestro dinon sicuriDurante un’attività di monitoraggio, la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro di 2.900. La merce sequestrata era priva di quelle informazioni necessarie che avrebbero dovuto tutelare gli acquirenti sui potenziali rischi legati all’uso di tali prodotti. Secondo le normative vigenti, gli articoli decorativi devono soddisfare requisiti di sicurezza per evitare incidenti durante le festività.