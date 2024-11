Lapresse.it - Sciopero 29 novembre, Salvini convoca i sindacati. Cgil e Uil: “Confermiamo la mobilitazione”

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteoin vista delloproclamato per il 29. Le organizzazioni sono attese al ministero alle 16,30 di oggi. L’obiettivo è ridurre laa sole quattro ore, così come chiesto anche dalla Commissione di garanzia sugli scioperi”, ha fatto sapere il Mit in una nota. Landini-Bombardieri: “le modalità delladel 29”e Uil nel frattempo fanno muro e confermano la. “Nonostante gli incontri formali e informali che si sono svolti nei giorni scorsi e nonostante l’apertura al dialogo manifestata dae Uil, che hanno già rispettato la legge, esonerando dallola categoria del trasporto ferroviario, la Commissione di Garanzia ha obbedito ai diktat del ministro, pubblicati sistematicamente sui social e attraverso la stampa, continuando ad avanzare ulteriori richieste per la limitazione del diritto di“, hanno fatto sapere in una dichiarazione congiunta il segretario generale dellaMaurizio Landini e il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.