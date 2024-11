Quotidiano.net - Sanremo Giovani, Nicol: “La musica, ‘Adorazione’ e quella chat con Fabri Fibra”

Milano, 26 novembre 2024 – Momento magico perCastagna, in arte– sempre e solo senza “e” –, protagonista tanto di2024 – con la canzone ‘Come mare’ – quanto della nuova serie Netflix. Che la vede nella doppia veste di attrice e cantautrice., hai visto? “Sì, ero insieme alle mie amiche Lil Jolie e Vale Lp (entrambe concorrenti della manifestazione come lei, ndr).di potersi raccontare, poter anche parlare di sè oltre alla canzone che si presenta è un’opportunità importante. Le battle un cantante contro l’altro rappresentano la competitività che c’è nel mondo dellae quindi non le vivo con fastidio. Il mio obiettivo è fare una bella esibizione e di riuscire a godermi il momento. Di solito faccio fatica a stare nel presente, sono molto paranoica”.