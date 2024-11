Liberoquotidiano.it - Reumatologia, al via ‘Sir run' la corsa per promuovere cura e prevenzione

Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 200 le malattie reumatologiche e molte di loro sono di difficile individuazione. Le stime dicono che ogni paziente incontri una media di 7 specialisti prima di essere visitato da un reumatologo. Per sensibilizzare riguardo l'importanza della diagnosi precoce e dellaprimaria, il 27 novembre, a Rimini, partirà lanon competitiva organizzata dalla Sir, Società italiana diin occasione dell'apertura del suo Congresso nazionale. “Il ritardo diagnostico è importante: spesso infatti sono necessari anche 7 anni per scoprire di soffrire di artrite psoriasica, 5 per la spondilite anchilosante, 3 per la sclerosi sistemica e 2 per l'artrite reumatoide – spiega Giandomenico Sebastiani, presidente Sir – Le patologie reumatologiche rispondono meglio ai trattamenti quando vengono individuate agli esordi.