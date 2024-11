Liberoquotidiano.it - "Precettazioni", "Andiamo dai giudici". Sciopero generale, lo scontro deflagra: chi cerca l'asse con le toghe

Si è concluso al Ministero dei Trasporti l'incontro con i sindacati in vista dellodel 29 dicembre. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali si va verso la precettazione. Lo stesso ministro Matteo Salvini, lunedì, aveva inviato ai sindacati Cgil e Uil la richiesta per ridurre loa sole 4 ore lodel trasporto pubblico locale. Proposta rigettata dalle associazioni dei lavoratori, che avevano confermato la mobilitazione di 8 ore. "Noi rispettiamo le regole, se ci sarà una precettazione la impugneremo e quindi ci rivolgeremo alla magistratura", ha già annunciato il segretariodella Uil Pierpaolo Bombardieri parlando con i cronisti in piazza Montecitorio. "In 25 mesi di governo - il commento a caldo di Salvini - 1.342 scioperi proclamati e 949 effettuati, 38 al mese, di cui 518 proclamati e 374 effettuati a livello nazionale, più di unoal giorno.