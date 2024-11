Inter-news.it - Pio Esposito nel mirino della Premier League. Inter valuta

Leggi su Inter-news.it

Francesco Piosta disputando un ottimo inizio di stagione con la maglia dello Spezia, squadra cui è stato ceduto in prestito dall’. Sul suo profilo ci sarebbe l’esse di vari club inglesi.LA SITUAZIONE – Francesco Pioha trovato la sua settima rete stagionale in occasione del 3-0 con cui lo Spezia, club cui l’lo ha ceduto in prestito, ha sconfitto il SudTirol nell’ultima sfida di Serie B. Il talento italiano è stato protagonista del match grazie al gol con cui ha consentito ai liguri di trovare il raddoppio e all’assist con cui ha servito Luca Vagnali per il 3-0 finale. L’si gode la sua crescita, consapevole del fatto che i suoi estimatori siano sempre più in aumento.Pio, l’registra i primiessamenti dallaNUOVOESSE – Come riportato da Nicolò Schira sul suo account X, per quanto riguarda la situazione di mercato di Piosi deve prendere nota dell’esse di alcuni club