Perché è finita così Ballando con le stelle Angelo Madonia spiega i motivi della sua uscitaù

Leggi su Caffeinamagazine.it

Terremoto acon le. Da sempre le polemiche con la giuria sono una delle costanti del programma. Tuttavia se è un concorrente a protestare è un conto, ma quando a lanciare accuse è un ballerino la questione cambia. La cacciata difa ancora discutere. In queste ore in tanti hanno espresso la propria opinione in merito. A partire da Milly Carlucci.La conduttrice del dancing show, che quest’anno sta battendo regolarmente i rivali nella battaglia degli ascolti, hato: “Può capitare un momento di tensione, ma non dovrebbe mai capitare. I ballerini non dovrebbero perdere il controllo”. Selvaggia Lucarelli ha precisato che il ballerino non è stato cacciato a causa sua. Anche la compagna di, Sonia Bruganelli, ha detto la sua. E il diretto interessato? È appena intervenuto sui social.