Ilfattoquotidiano.it - Parsi: “Non è che possiamo applicare i mandati d’arresto della Cpi solo quando ci piacciono. Per Putin sì e per Netanyahu no? Non è così”. Su La7

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Le Corti non fanno valutazioni politiche. Una cosa sbagliata che viene sempre detta in Italia è che con la sentenzaCorte penale internazionale vengono messi sullo stesso piano i terroristi di Hamas e lo Stato di Israele. Non è, basta leggere quello che c’è nel dispositivo: la Corte non valuta la natura degli indagati, ma il comportamento e la condotta degli indagati”.a L’aria che tira (La7) Vittorio Emanuele, professore ordinario di Relazioni internazionali alla Università Cattolica di Milano, replica al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, che definisce iCorte penale internazionale, il più importante tribunale per i crimini di guerra del mondo, per il premier israelianoe l’ex ministroDifesa Gallant “una sentenza ridicola che ha avuto l’effetto di mettere nello stesso piano i terroristi di Hamas con dei leader democraticamente eletti”.