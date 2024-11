Nerdpool.it - One Piece: Il creatore ipotizza che la seconda stagione “supererà” la prima con un nuovo aggiornamento

Ildi Oneha condiviso con Netflix unsulladella serie live-action, e preannuncia che la nuova” la. Netflix è al lavoro con ladi Oneda quando la produzione è stata avviata all’inizio dell’estate, e da allora i fan hanno potuto vedere molti dei nuovi volti aggiunti al cast per i nuovi archi. Ma mentre la serie si avvicina alla sua uscita, il set di Oneha recentemente ricevuto la visita deldella serie Eiichiro Oda in persona. E fortunatamente, ilha reagito positivamente a ciò che ha visto.Il manga di Oneè andato in pausa all’inizio di quest’anno mentre Eiichiro Oda ha fatto visita al set della serie live-action di Netflix, e ilha condiviso con i fan unsu come è andata la visita.