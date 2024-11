Omicidio Giulia Cecchettin | niente sconti per un assassino

Leggi su Corrieretoscano.it

per unper ‘quel bravo ragazzo’ di Filippo Turetta, 23 anni, che 11 novembre 2023 ha ucciso con 75 coltellate la ex fidanzata, 22 anni.per un. Ha chiesto l’ergastolo il pm di Venezia Andrea Petroni. Sentenza che sarà proclamata il 3 dicembre: “Delitto crudele e premeditato, lei aveva paura già più di un anno prima”.E a chiedere il massimo della pena sono i legali di papà Gino.“Mi aspetto solo che vengano applicate le leggi. Io sono già morto dentro di fatto, la mia battaglia, ma preferirei chiamarla il mio percorso, è fuori dall’aula. Per me non cambierà nulla,non la rivedrò più. L’unica cosa che posso fare è prodigarmi, come farebbe, per fare in modo che ce ne siano il meno possibile di casi come il suo, di genitori che debbano piangere una figlia morta.