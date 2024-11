Ilfattoquotidiano.it - Nailke Rivelli sfotte Cattelan e “indossa” due banane: “Sei milioni di dollari per queste? Uno schiaffo alla miseria!” – FOTO

“E Sti!”. Una banana attaccata con lo scotch sulla schiena. Un’altra attaccata sempre con lo scotch sulla borsetta. Naikeè situazionismo puro. Altro che incoscienza. Qui c’è tanta coscienza, di e con classe, da far saltare l’intera Cavallerizza del Festival di Torino dove mamma Ornella sta presentando un film (operaissimo) come Romanzo Popolare di Monicelli. Lì di lato Naike, di blu vestita, e le suescalpitano. L’omaggio letterale, pedissequo, ae al suo Comedian, opera d’arte appena battuta all’asta da Sotheby’s per 6e duecento mila, è servito.“E sti!”, se la ride Naike mentre ci mostra le duecon le sue belle macchie verso la maturazione, proprio come in Comedian. “E non solo una, ben due. Seipiù altri sei, fanno dodici”.