Monza, rapina da arancia meccanica in centro: individuato e denunciato il quinto componente della baby gang

, 26 novembre 2024 – Sei ragazzi inseguiti in, eti a pugni e calci da cinque coetanei. Violenza, insulti, e persino una ragazza minorenne fra gli aggressori. La vicenda era accaduta la scorsa primavera e la notizia di oggi è che un altro ragazzo del gruppo degli aggressori, un ventenne, è statoper quella. Gli agentiSquadra MobileQuestura diBrianza nel pomeriggio del 21 novembre scorso hanno infatti tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diun cittadino italiano del 2004 residente a, gravemente indiziato di essere uno degli autoriviolentacommessa la notte del 13 aprile scorso in via de Gradi, instorico.