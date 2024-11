Dailymilan.it - Milan, il fenomeno Jannik Sinner conquista il mondo: così è nata la sua passione per il Diavolo

Il numero uno del tennis mondialeè un grandissimo tifoso del: ecco com’èla suaIl numero uno del tennis mondialestando ile sta diventando sempre di più una livello planetario. E quale squadra tiferà il giocatore più forte al? Sì, esattamente, proprio ilè, anche, stato avvistato in tribuna a San Siro a seguire le partite dei rossoneri. Ma quando nasce la passione del tennista per il Diavolo?Per andare a scoprirlo dobbiamo tornare molto indietro negli anni e arrivare a quandoera un ragazzino che si limitava a uscire con gli amici e a praticare il suo amato tennis. Uno dei suoi compagni di stanza, infatti, era patito di pallone ed era un grandissimo tifoso del. Questa passione è, poi, stata inculcata anche nel cuore dell’altoatesino, che con il passare degli anni ha, poi, ribadito il suo interesse per il calcio e per il club rossonero, con tanto di visite al centro sportivo diello e l’esordio a San Siro, da spettatore, in una notte di Champions, con tanto di chiacchierata con nientemeno che Zlatan Ibrahimovic.