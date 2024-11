Tvplay.it - Milan, è ufficiale: clamoroso ritorno

Leggi su Tvplay.it

Arrivano importanti novità in casa. In attesa di rialzare definitivamente la china c’è una buona notizia per Fonseca.La stagione deldi Paulo Fonseca è stata finora abbastanza al di sotto delle attese di tifosi e addetti ai lavori. I rossoneri in questo momento stanno disputando il match di Champions League contro lo Slovan Bratislava ma la speranza di tutto il tifo è che la società possa avere finalmente un pò di continuità e non ci si debba più fermare., è(Lapresse) TvPlayIlè ancora in lotta per la qualificazione alla Top 8 di Champions League ma le ultime in campionato vedono una squadra in difficoltà in tutti i reparti. Nella conferenza pre Bratislava Fonseca ha sottolineato quanto in questo momento Fofana sia fondamentale e soprattutto il fatto che manchi un sostituto.