Liberoquotidiano.it - Maltempo: Mattarella, 'non basta mitigare avversità, serve equilibrio di lungo periodo'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Alessandria, 26 nov. (Adnkronos) - Non è sufficiente ricordare la "rapidità" e l'"efficacia dell'intervento durante le calamità. Bisogna guardare alla prevenzione dei rischi, con una visione di, analoga all'andamento della evoluzione degli eventi naturali. Nonproporsi di '' le. Non sarebbe un proposito all'altezza delle attese e delle esigenze". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, ad Alessandria in occasione del trentesimo anniversario dell'alluvione che colpì il Piemonte mel novembre del 1994."La storia -ha ricordato il Capo dello Stato- ci consegna sovente tragedie. Che fare di fronte ad esse? Gli slogan suggestivi della forza della ricostruzione del 'dov'era com'era' meritano di mettere l'energia che li anima a servizio di unche non perpetui squilibri e pericoli.