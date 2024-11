Biccy.it - Lucarelli sull’allontanamento di Madonia: “Non c’entro io. Misura colma”

Leggi su Biccy.it

Moltissimi utenti sui social e anche alcuni programmi tv hanno legato l’esclusione di Angeloda Ballando Con le Stelle alla sua discussione con Selvaggiadi sabato scorso. Oggi nella sua newsletter (qui per leggere una lunga anteprima) laha spiegato che la decisione presa dal team di Ballando non ha a che fare con quel botta e risposta avvenuto in diretta. Secondo Selvaggia ladoveva già essere, visto che in passato la produzione del programma aveva già avuto a che fare con bizze e capricci di maestri di ballo, senza arrivare ad unacosì dura come quella dell’allontanamento.Questione di professionalità #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/5g7V6ZJ8WZ— Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) November 26, 2024sul caso di Angelo