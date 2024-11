Oasport.it - LIVE Young Boys-Atalanta 1-3, Champions League calcio in DIRETTA: la Dea si porta sul +2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? GOOOOOLAAA! KOLASINAC!spettacolo della Dea! Retegui conserva il pallone, lo appoggia a De Ketelaere che di prima disorienta tutta la difesa trovando il bosniaco lanciatosi a tutta velocità verso la. Nonostante sia un difensore, l’ex Arsenal non sbaglia!1-3!30? CUADRADO! Il colombiano ci prova con un tiro di destro provato da mezz’altezza: questa volta Von Ballmoos è attento.29? GOOOOOL! DE KETELAERE! Schema costruito con un pallone basso calciato da Ruggeri, di tacco Kossounou trova il riferimento belga che, difendendo il pallone di fisico, fa partire una bella conclusione con il mancino che buca letteralmente le mani di Von Ballmoos!1-2!28? Il passaggio di Brescianini per Retegui è intercettato da Blum, con la palla che se ne vamente sul fondo.