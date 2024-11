.com - Leucemia, ematologo Isidori: “Terapie orali svolta per prognosi e qualità vita”

(Adnkronos) – Lamieloide acuta è “una patologia estremamente aggressiva e con unainfausta. Per questi pazienti, grazie all’impegno di Otsuka abbiamo a disposizionecompletamenteed efficaci che permettono di avere un’ulteriore opzione di cura della patologia e, allo stesso tempo, un’attenzione alla lorodi”. Così all’Adnkronos Salute Alessandro, dirigente medico Ematologia e Centro trapianti dell’Ospedale di Pesaro, in occasione della conferenza stampa a Roma (Palazzo Ferrajoli) per celebrare il mezzo secolo di attività dell’azienda farmaceutica giapponese in Europa: presenti clinici, associazioni di pazienti e rappresentanti dell’Ambasciata del Giappone in Italia. La ricerca scientifica in onco-ematologia “è guidata dalla Società italiana di ematologia – spiega– e il contributo di Otsuka in questa area è estremamente importante, in quanto sta sviluppando nuovi farmaciper pazienti affetti da leucemie mieloidi acute che hanno degli unmet medical need, cioè delle necessità cliniche irrisolte estremamente rilevanti”.