Gqitalia.it - La terapia a luce rossa favorisce il recupero, cura le cicatrici e può persino fare ricrescere i capelli

La(Red Light Therapy, RLT) è un metodo diche potrebbe essere utile per la salute. Anche se le novità quando si parla di benessere sembrano essere davvero troppe, quest'ultima ha qualcosa di interessante su cui riflettere. Viviamo in un'epoca molto particolare in cui ci preoccupiamo più che mai della durata e della qualità della nostra vita, con un conseguente aumento dei "guru" online, delle scorciatoie veloci e dei venditori di talismani e olio di serpente.Se non ne hai mai sentito parlare, la RLT è un trattamento che utilizza specifiche lunghezze d'onda dellae del vicino infrarosso per stimolare la funzione cellulare e promuovere la guarigione. Laè particolarmente utile per trattare i segni dell'invecchiamento e i danni alla pelle, ma alcune prove suggeriscono che le applicazioni possono essere ancora più ampie.