La sofferenza di Del Potro | Non riesco a salire le scale e ho dolore anche quando dormo Medicine? Mi hanno solo fatto ingrassare

“Ultimo tango a Buenos Aires”. Potrebbe essere questo il titolo ideale per rendere omaggio a Juan Martin Del. Il primo dicembre, l’argentino giocherà un match-esibizione per dare l’addio definitivo al tennis con il suo amico Novak Djokovic: “Spero per almeno un’ora o due di avere sollievo dai miei dolori, di stare in pace sul campo da tennis insieme a un amico che merita l’affetto della gente” ha raccontato Delcon un commovente messaggio sui social.Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Juan Martin del(@deljuan)Il vincitore dello Us Open 2009 (che nel 2018 si è posizionato al terzo posto in classifica Atp, suo best ranking in carriera) ha raccontato in un lungo video diverse questioni che in pochi sanno: “ho giocato la mia ultima partita a Buenos Aires nel 2022, contro Delbonis, ho preso subito un volo per la Svizzera.