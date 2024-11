Ilfattoquotidiano.it - La difesa di Filippo Turetta tenta di evitargli l’ergastolo: tutto si gioca sulla premeditazione

Dopo la requisitoria del pm avvenuta nella giornata di ieri con la richiesta della condanna alperimputato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, divenuta l’emblema della lotta contro la violenza sulle donne, oggi è toccato alladell’omicida, che in aula si èta tutte le carte possibili per evitare al proprio assistito la pena massima per quell’orrendo delitto commesso ai danni della sua ex fidanzata.L’avvocato di, Giovanni Caruso, ha cercato di dimostrare che nelle azioni dell’imputato che hanno preceduto il delitto non vi sia stata laperché nel macabro elenco di “cose da fare” che il giovane omicida ha stilato nei giorni precedenti al delitto avrebbe incluso oggetti atti a legare mani e piedi e a tappare la bocca della povera Giulia, come se la sua intenzione fosse solo quella di rapirla e sequestrarla, non di ucciderla.