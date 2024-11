Metropolitanmagazine.it - Katherine Bernhardt e l’unione tra arte e moda: un progetto esclusivo per celebrare i supermodelli degli anni 2000

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’artistatorna sotto i riflettori grazie a una collaborazione unica con il Saint Louis Fashion Fund, che fondein undal saporeha reinterpretato le sue opere ispirate ai, trasformandole in una collezione limitata di T-shirt d’autore, dal titolo “The Supers”, in vendita per un periodo limitato.Le T-shirt di“The Supers” per sostenere i giovani talentiLe T-shirt, presentate in un elegante cofanetto firmato, sono disponibili sul sito del Saint Louis Fashion Fund al prezzo di 500 dollari. L’intero ricavato sarà destinato al supporto di giovani stilisti e iniziative indipendenti della città di St. Louis, un centro creativo in crescita con un’industria delladal valore di ben 7,7 miliardi di dollari.