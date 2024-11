Movieplayer.it - Jim Abrahams, regista di L'aereo più pazzo del mondo, è morto a 80 anni

Nella giornata di martedì 25 novembre 2024 èJim, autore di successi della comicità come Una pallottola spuntata e L'piùdel. Jim, che ha fatto parte del team che ha portato al successo commedie come L'piùdele Una pallottola spuntata, èall'età di 80nella giornata di martedì 26 novembre 2024. Il, sceneggiatore e produttore era nella sua casa di Santa Monica e la triste notizia è stata confermata dal figlio Josepha The Hollywood Reporter. Il contributo dialdella comicità Jim, insieme ai fratelli David e Jerry Zucker, ha contribuito alla creazione e alla realizzazione di film come Hot Shots!, Top Secret!, Police Squad, oltre ai già .