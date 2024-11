Ilrestodelcarlino.it - Jesi, "Questo non è amore": poliziotti in ospedale e nei centri commerciali

(Ancona), 26 novembre 2024 - Giornata internazionale contro la violenza alle donne, ecco come chiedere aiuto. Il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di, vicere Paolo Arena, assieme al personale del commissariato, in corrispondenza di alcunini, e nell’area d’ingresso dell’Carlo Urbani di, ha interagito ieri con la gente comune per sensibilizzarla sul triste fenomeno della violenza alle donne, nell’ambito della campagnanon è, distribuendo gli opuscoli ministeriali contenenti preziose informazioni per prevenire casi di violenza di genere. Arena ha spiegato ai suoi interlocutori, uomini e donne, come negli ultimi anni, le vicende di violenza di genere hanno avuto un incremento preoccupante, specie nei rapporti tra ex coniugi o conviventi.