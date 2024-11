Game-experience.it - GTA 6, una nuova teoria dei fan potrebbe aver rivelato la data in cui verrà pubblicato il Trailer 2

GTA 6 è uno dei giochi più attesi di sempre, ragion per cui non stupisce vedere i fan dare vita a tutta una serie di teorie volte ad anticipare lain cuiil2 del gioco.Quindi dopo il fallimento della “della Luna”, l’utente Reddit NotoriousFrog2 è tornato alla ribalta condividendo unasecondo la quale il nuovodi Grand Theft Auto 6tra appena una settimana, precisamente nella giornata del 3 Dicembre 2024.L’utente di cui sopra è giunto a questa conclusione basandosi sulladi lancio del nuovo aggiornamento di Grand Theft Auto Online, ancora sprovvista in modo ufficiale ma che dovrebbe essere fissata nella giornata del 10 dicembre.NotoriusFrog2 ha aggiunto che questagetta le sue radici su quanto fatto da Rockstar Games con ildi annuncio di GTA 6, con il team di sviluppo americano che hail filmato il 5 dicembre, una settimana prima del lancio di un nuovo update di GTA Online.