Gli Eventi celesti di Palazzo Fauzone Relais continuano con la Golden Harp Night

Arriva in occasione del solstizio d’ inverno il secondo degli appuntamenti della rassegna, creata daproprio per celebrare questi momenti di passaggioda sempre intrisi di significato e quasi avvolti da un’ aura magica.Dopo la romantica cena a lume di candela dell’equinozio d’autunno, ora le luci soffuse, le atmosfere romantiche e l’energia della storia e delle storie che riempionotornano per un appuntamento unico: un suggestivo concerto d’arpa a lume di candela nelle sale di, con un interprete davvero eccezionale.Ad animare la serata, che avrà luogo sabato 21 dicembre (a partire dalle 19.30), sarà infatti Ieuan Jones, concertista d’Arpa di fama internazionale e insegnante al Royal College of London, che per l’occasione suonerà un’arpa d’oro, uno strumento di rara bellezza, accompagnando gli ospiti in una notte speciale, tra le note delle sue melodie.