Ilrestodelcarlino.it - Filippo Turetta rischia l’ergastolo: parola alla difesa. “Il femminicidio di Giulia Cecchettin non era premeditato”

Venezia, 26 novembre 2024 – Ieri davanticorte d’Assise di Venezia, il pm Andrea Petroni ha chiestoper, il 22enne reo confesso deldell’ex fidanzata. Oggi,: agli avvocati del giovane – Giovanni Caruso e Monica Cornaviera – l’arduo compito di evitargli la massima pena. È il momento della versione di: verranno ricostruite le dinamiche di quanto accaduto l’11 novembre 2023. L’obiettivo principale è quello di far cadere l’ipotesi della premeditazione, nonostante la lista di oggetti da comprare e usare per silenziare e poi uccidere. Una strada in salita, considerando quanto ritrovato sul cellulare dell’imputato, lo studio delle mappe per la fuga e un delitto consumatosi in tre freddissimi atti: prima nel parcheggio di Vigonovo, poi nell’area industriale di Fossò e infine al lago di Barcis (Pordenone), dovesi è disfatto del cadavere.