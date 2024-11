Ilnapolista.it - Del Piero agita il calcio italiano. Cairo, Lotito, De Laurentiis lo vogliono al posto di Gravina (che però ha i voti)

Delil, Deloaldi(cheha i)Ecco cosa scrive Repubblica con Matteo Pinci a proposito della possibile candidatura di Alessandro Delalla presidenza della Feder:Il telefono di Alessandro Delha squillato spesso, nelle ultime ore. Lo hanno cercato in tanti per chiedergli la stessa cosa: «Davvero ti candidi alla presidenza della Feder?». E lui ha sorriso, si è schermito, se l’è cavata con una battuta. Lo hanno cercato anche squadre di serie A. Tutti interessati alle sue intenzioni.Di certo la notizia ha fatto rumore eto l’opinione pubblica. Perché Delè un nome che, fuori dai palazzi del pallone, mette d’accordo chiunque. Ma non solo fuori. Di sicuro intorno a lui la pressione perché possa spendersi si fa ogni ora più intensa.