Lanazione.it - Da Fondazione CR Firenze 250mila euro per rinnovare i mezzi di primo soccorso

, 26 novembre 2024 – Solidarietà al centro. LaCRmette in campo 250 milaper facilitare il ricambio delle autoambulanze di, destinando una parte di risorse a fondo perduto e un’altra a garanzia dei mutui per l’acquisto dei, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Consorzio Cooperfidi. Un aiuto importante a favore delle associazioni di volontariato che si occupano di trasporto sanitario che dalgennaio 2025 dovranno rispettare la limitazione imposta dalla legge regionale, che prevede lo stop per ia 10 anni dalla data di prima immatricolazione e, comunque, al raggiungimento della percorrenza di 250.000 chilometri. “LaCR– afferma Bernabò Bocca, presidente diCR– è al fianco delle associazioni che operano sul territorio riconoscendone l’assoluto valore sociale.