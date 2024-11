Quotidiano.net - Conti (E.on), la transizione green sarà democratica e digitale

"Laenergetica non si può fare in maniera elitaria, deve esseree coinvolgente". È questa la strada indicata dal chief executive officer di E.ON Italia, Luca, nel corso di un appuntamento di ANSA Incontra. Laenergetica deve andare insieme a quellae sociale e alla decentralizzazione, in un percorso con due "pilastri" nel fotovoltaico e nei sistemi di accumulo. A questi si affiancano strumenti fondamentali per la condivisione dell'energia rinnovabile, come le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo, per esempio nei condomini. Il gruppo, che ha in Italia un milione di clienti e 47 milioni nel mondo, vi sta puntando molto in un piano globale da 42 miliardi di investimenti per laenergetica nei prossimi cinque anni. "I cittadini, le aziende devono capire qual è il vantaggio per tutti": risparmiare, essere indipendenti dal punto di vista energetico e avere meno emissioni, osservache scommette sull'obiettivo di avere pannelli su tutte le case.