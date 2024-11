Cobie Smulders di How I Met Your Mother commenta un possibile ritorno del franchise

Leggi su Cinefilos.it

di How I Metundelrisponde alla domanda se si unirebbe mai a un reboot di How I Met, qualora se ne presentasse l’occasione. La sitcom della CBS è andata in onda per nove stagioni dal 2005 al 2014, raccontando la storia di Ted Mosby (Josh Radnor) che ricorda come ha incontrato la madre dei suoi due figli adolescenti durante la sua vita a New York.ha interpretato Robin Sherbatsky in How I Met, una conduttrice canadese di un notiziario che Ted incontra nell’episodio iniziale e con la quale sviluppa una relazione a fasi alterne.Dopo oltre 10 anni dalla conclusione di How I Met, laha parlato con Collider della possibilità di tornare in un’eventuale reunion. Sebbeneabbia avuto l’opportunità di riprendere il ruolo di Robin per How I MetFather, l’attore ha dichiarato che sarebbe ancora disponibile a riprendere il suo ruolo in occasioni future.