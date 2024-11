Ciclismo | Richardson bannato a vita dalla Federazione australiana dopo il cambio di nazionalità

Leggi su Sportface.it

Matthew, tre volte medagliato a cinque cerchi, è statociclistae non potrà più rappresentare la bandiera del Paese nelle gare ufficiali. L’atleta ha da poco cambiato, preferendo quella della Gran Bretagna.è infatti nato in Inghilterra, trasferendosi poi – quando aveva nove anni – in Australia. Ildi bandiera non è stato graditoAusCycling, conche ha salutato la magliapocoi Giochi di Parigi 2024. Un’indagine condottad’Australia ha rivelato che il ciclista e l’Uci avevano concordato per mantenere ildi maglia una faccenda segreta fino al termine dei Giochi. Il suo comportamento, secondo l’exdi, è “in conflitto con i valori di AusCycling, della squadra nazionalee della comunità ciclistica più ampia“.